Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), с помощью которого российский природный газ будет поставляться в Германию, будет зависеть от действий России. Об этом 6 февраля сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

По его словам, если РФ вторгнется на Украину, проект СП-2 будет остановлен тем или иным способом.

Салливан напомнил, что на этот счет указания главы Белого дома США Джо Байдена были «абсолютно четкими».

Напомним, 5 февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что нападать на Украину РФ не собирается.