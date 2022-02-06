Донецк, 6 февраля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Донбассе в результате снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 февраля сообщили «Донецкому агентству новостей» в Управлении НМ республики.

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»Снайпер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады (ВСУ) с огневой позиции в районе Верхнеторецкого (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе Верхнеторецкого (южное)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки сообщили, что командование ВСУ направило призывников срочной службы в зону конфликта в Донбассе.