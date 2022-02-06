Вашингтон, 6 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Российская Федерация якобы может «аннексировать оккупированные территории» на востоке Украины. Об этом 6 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

ИА REGNUM Флаги России, Украины и США

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»Действия России могут принимать разные формы», — заявил он.

Салливан добавил, что российская сторона якобы может «аннексировать оккупированные территории» в Донбассе или предпринять «полномасштабное вторжение».

Кроме того, считает помощник Джо Байдена, Россия может предпринять ряд гибридных действий, включая политическую дестабилизацию и кибератаки.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.