Вашингтон, 6 февраля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Санкции Соединенных Штатов в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Китай понесет часть цены за «вторжение России на Украину», поэтому Пекин «должен учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель».

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.

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