Минск, 6 февраля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 8315 и достигло 777 391. Об этом БЕЛТА сообщили 6 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 777 391 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6147.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 765 467 человек и что всего в стране было проведено 11 945 183 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 8,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.