Минск, 6 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Нарушивший воздушное пространство Белоруссии в конце января украинский беспилотник не был боевым, а вел разведку местности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По его словам, белорусские пограничники, которые обнаружили украинский беспилотник, взяли ситуацию на контроль.

«Мне сразу доложили, — отметил Лукашенко. — Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный».

Президент Белоруссии добавил, что украинские военные с помощью беспилотника пытались разведать определенную территорию, где сосредотачиваются российские и белорусские военные для учений.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля начальник управления Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии по Брестской области Сергей Шука сообщил, что украинский разведывательный беспилотник, который был перехвачен и посажен на территории Белоруссии, менее чем за час своего полёта успел сделать более 200 фотографий.