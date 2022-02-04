Минск, , 17:02 — REGNUM Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что «Александр Лукашенко 4 февраля дал интервью журналисту ВГТРК, радио‑ и телеведущему Владимиру Соловьеву». О содержании очередного большого интервью в официальном сообщении ни слова.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По неофициальной информации, Лукашенко снова пересказал Соловьёву свою старую интерпретацию различных событий. Традиционно особое внимание было уделено итогам президентской кампании 2020 года, по итогам которой сотни тысяч граждан Белоруссии вышли на протестные манифестации. Они были возмущены фальсификацией выборов и полицейским террором. Лукашенко назвал это «мятежом», инспирированным западными спецслужбами.

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Соловьёв расспросил Лукашенко о появлении руководителя постсоветской республики с автоматом среди своей вооружённой охраны после того, как протестующие ушли от новой президентской резиденции. Были затронуты вопросы международных отношений, в том числе экономических.

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