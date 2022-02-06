Минск, 6 февраля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Попытка властей Польши повлиять на выборы президента Белоруссии в 2020 году могла привести к вторжению войск НАТО и началу третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше — сюда, во Дворец независимости… Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война», — сказал Лукашенко.

На просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны, белорусский лидер ответил утвердительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и Александр Лукашенко обсудили учения «Союзная решимость — 2022».

Переброска группировки войск и техники с востока России к западным границам Союзного государства вызвала обеспокоенность на Западе и у официального Киева. В связи с этим Лукашенко отметил: «Чтобы тут гвалтом не кричали — ясно, что после вашего приезда в Белоруссию ещё больше начнётся вытья там — ну, это их проблемы».

Читайте также: Лукашенко снова рассказал Соловьёву о «мятеже» 2020 года и происках Запада