Пекин, 6 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине.

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Золото завоевала австралийская спортсменка Джакара Энтони, получившая от судей 83,09 балла. Серебро у Джелин Кайф из США (80,28). Смирнова набрала 77,72 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом финале спортсменка из России показала десятый результат, который составил 73,76 балла. Победительницей стала представительница Австралии Джакара Энтони с 81,91 балла.