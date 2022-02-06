Минск, 6 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский — «безголовый». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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»И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, — отметил Лукашенко. — Хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать — нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее».

По его словам, партнеры уже сейчас пытаются загнать украинского лидера в стойло, чтобы «он говорил, что война будет, мы нападем и прочее».

Лукашенко добавил, что Белоруссия будет с Россией в случае начала военных действий со стороны Украины в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид обсудил с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем «широкий спектр вопросов».