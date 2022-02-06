Леверкузен, Германия, 6 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Финский голкипер футбольного клуба из Леверкузена «Байер» Лукаш Градецки заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба немецкой команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 32-летний вратарь после того, как получил положительный результат теста на коронавирус, перешел на самоизоляцию и добавляется, что у него легкие симптомы нового заболевания.

При этом вратарь вынужден будет пропустить матча 21-го тура чемпионата Германии с дортмундской командой «Боруссия».

Отметим, в настоящее время «Байер» находится на третьей позиции в турнирной таблице германской бундеслиги, имея после двадцати туров в активе 35 очков.