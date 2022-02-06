Пекин, , 15:28 — REGNUM Из-за микротравмы форвард мужской сборной России по хоккею Андрей Кузьменко не будет участвовать в олимпийском турнире по этому виду спорта на Играх в Пекине. Об этом 6 февраля рассказал генеральный менеджер российской сборной Илья Ковальчук.

Хоккей Euroradio.fm

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Не очень хорошая новость — из-за микротравмы Кузьменко покидает расположение сборной России», — сказал он в эфире Первого канала.

Отметим, олимпийский хоккейный турнир у мужчин начнется 9 февраля, российская команда на групповом этапе встретится со сборными Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Напомним, 26-летний Андрей Кузьменко является игроком санкт-петербургского хоккейного клуба СКА и в нынешнем сезоне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 53 (20 шайб + 33 результативные передачи) очка.