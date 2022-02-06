Пекин, 6 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Конькобежец из Швеции Нильс ван дер Пул стал победителем на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советская марка. Конькобежный спорт

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Победный результат шведского спортсмена составил 6 минут 08,84 секунды, что также стало новым олимпийским рекордом.

Вторым финишировал Патрик Руст из Нидерландов, отставший от лидера на +0,47 секунды, третьем место у представителя Норвегии Хальгейра Энгебротена, отставание которого от лидера составило +1,04 секунды.

Лучшим из российских спортсменов стал Сергей Трофимов, показавший четвертый результат и отставший от лидера на +1,43 секунды.