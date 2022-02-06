Прага, 6 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна выступает категорически против отправки военных блока НАТО на Украину. Об этом он заявил в интервью CNNPrima News.

Kremlin.ru Милош Земан

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«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление наших военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», — сказал Земан.

В целом Земан считает, что та непростая ситуация, которая сложилась в Восточной Европе, — это скорее «вербальное противостояние», и он очень надеется, что оно не перейдёт в реальную военную плоскость.

Также Земан уверен, что Россия «не сошла с ума» и в Кремле не могут не понимать, что нападение на Украину очень серьезно навредит российской экономике.

Помимо прочего, Земан подчеркнул, что чешская контрразведка не располагает какими-либо доказательствами того, что российские спецслужбы проникали на склады боеприпасов во Врбетице, на которых в 2014 году произошел взрыв.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления Земана, власти Чехии решили поставлять на Украину артиллерийские боеприпасы. Известно, что на Украине активно работают военные инструкторы Североатлантического альянса, которые ведут подготовку украинских силовиков. В Донбассе на линии фронта были замечены западные ЧВК, а также спецназ ряда стран НАТО.

В свое время именно власти Чехии раздули истерию вокруг взрывов на складах во Врбетице и обвинили в причастности к этому Россию.