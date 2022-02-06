Путин поздравил Большунова с победой в скиталоне на Олимпиаде в Пекине
Москва, 6 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Свои поздравления российскому лыжнику Александру Большунову, ранее победившему в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, направил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 6 февраля обнародована на сайте Кремля.
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«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — говорится в ней.
Также российский лидер высказал свою убежденность в том, что победа лыжника станет примером для подражания для всех спортсменов олимпийской сборной России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам.