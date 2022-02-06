Москва, 6 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Свои поздравления российскому лыжнику Александру Большунову, ранее победившему в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, направил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 6 февраля обнародована на сайте Кремля.

Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», — говорится в ней.

Также российский лидер высказал свою убежденность в том, что победа лыжника станет примером для подражания для всех спортсменов олимпийской сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам.