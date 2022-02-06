Анкара, 6 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган, заразившийся вместе с женой штаммом коронавируса «Омикрон», написал в Twitter, что продолжает работать из дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Утром врач провел плановую проверку. К счастью, ничего негативного. Болезнь протекает легко, мы продолжаем нашу работу дома с госпожой Эмине «— написал он.

Эрдоган накануне сообщил, что заразился штаммом коронавируса «Омикрон».

"Результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью … как мы узнали, «омикрон», протекает легко», — написал он 5 февраля.

Президент Турции добавил, что он «продолжит свою миссию» и будет работать дома.