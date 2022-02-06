Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 3492 новых носителя коронавирусной инфекции. Выписаны с выздоровлением ещё 807 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений коронавирусом за сутки зарегистрировано в Ростове-на-Дону (1116), Волгодонске (152), Таганроге (147), Шахтах (128), Сальском районе (121), Батайске (118), Аксайском районе (109), Новочеркасске (104), Мясниковском районе (103). Более 13% заразившихся — люди старше 66 лет, около 19% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё пять женщин в возрасте от 69 лет до 81 года и 63-летний мужчина.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 235 317 заражений коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 190 369 человек, скончались 10 082 ковид-пациента.