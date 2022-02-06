Пекин, 6 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам. Об этом 6 февраля спортсмен рассказал журналистам.

(сс)Granada Александр Большунов

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«Посвящаю победу всем, кто верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали. И также хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, но сегодняшняя — главный подарок, который я могу подарить», — сказал он, добавив, что рад своей победе.

Также Большунов отметил, что его отец является для него примером, который помогал спортсмену во время его карьеры, а также помогает и дает ему советы.

«То, что я сейчас показываю, — это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря нему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься», — пояснил российский спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов заявил, что у него появился шанс на победу, когда он во время части гонки, проходившей в классическом стиле, смог уйти в отрыв.