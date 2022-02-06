Москва, 6 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал скандальную выходку украинской команды после проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире в рамках XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Luu Камила Валиева

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Напомним, что Валиева великолепно прокатала короткую программу и после этого выступления сборная России вышла в лидеры соревнований. После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, но вот украинские спортсмены демонстративно не встали.

Ягудин считает, что украинские спортсмены зря смешивают политику и спорт, а также не уважают соперников.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище», — заявил Ягудин.

Напомним, что украинским атлетам запретили общаться с российскими спортсменами на Олимпиаде, фотографироваться с ними и даже стоять рядом.