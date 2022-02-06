Пекин, 6 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов, который ранее стал победителем в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, что у него появился шанс на победу, когда он во время части гонки, проходившей в классическом стиле, смог уйти в отрыв. Он рассказал об этом 6 февраля в эфире TV Norge.

(сс)Granada Александр Большунов

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По словам российского спортсмена, он очень сильно верил в себя на протяжении последнего месяца и у него также было понимание того, что нужно стать чемпионом Олимпиады.

«Еще утром я почувствовал, что могу выиграть, и когда началась гонка и на классической части мы пошли с (финским лыжником) Ииво (Нисканеном) в отрыв, то я знал, что это шанс и его нельзя упускать», — сказал Большунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, которая принесла в копилку сборной России первую золотую награду.