Пекин, 6 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Состав сборной России по биатлону на индивидуальную гонку среди женщин на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине определен. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Уточняется, что от российской команды в гонке будут принимать участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

«Ирина Казакевич не выйдет на старт в этой гонке», — говорится в сообщении.

Отметим, индивидуальная гонка на соревнованиях по биатлону среди женщин состоится 7 февраля и начнется в 12:00 мск.