Пекин, 6 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов упал на старте скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Granada Александр Большунов

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Во время прохождения одного из поворотов на спуске спортсмен из России не смог удержаться на ногах, однако через несколько минут после произошедшего догнал группу лидером.

При этом Большунов избежал серьезных повреждений и смог продолжить свое участие в гонке. Также от России в забеге участвуют Артем Мальцев, Алексей Червоткин и Денис Спицов.

Отметим, во время скиатлона лыжникам предстоит преодолеть 15 км классическим стилем, а затем еще 15 км свободным.