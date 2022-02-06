Пекин, , 09:00 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования горнолыжников по скоростному спуску на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине перенесены на другой день. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Горные лыжи (сс) Up-Free

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Уточняется, что соревнования по горнолыжному спорту, начало которых было запланировано на 06:00 мск, из-за сильного ветра было решено перенести. Дату их проведения определят позднее.

При этом в указанных соревнованиях будут принимать участие 43 спортсмена, среди которых не представителей России.

Отметим, в общей сложности в горных лыжах на Олимпийских играх в Пекине разыграют 11 комплектов медалей.