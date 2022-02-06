Лондон, 6 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Борис Джонсон — премьер-министр Великобритании — назначил новых сотрудников после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за вечеринок во время локдауна, сообщаетcя на сайте правительства страны.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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В конце января этого года в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Джонсона, согласно которому мероприятия во время локдауна на Даунинг-стрит признали серьезным нарушением стандартов этики.

За несколько дней Джонсон лишился пятерых помощников. Так, в отставку подали Мартин Рейнольдс (личный секретарь), Дэн Розенфельд (руководитель аппарата Даунинг-стрит), Джек Дойл (директор по связям с общественностью), Елена Нарозански (советник по вопросам равноправия), Мунира Мирза (глава управления внутренней политики).

Новым главой аппарата стал парламентарий Стив Баркли.