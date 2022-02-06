Пекин, 6 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Спортсмены, прибывшие из России на Олимпийские игры в Пекине, действительно столкнулись с неприемлемыми условиями проживания. Об этом 5 февраля сообщил журналистам исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

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Дюби признал, что жалобы на проживание в так называемых «ковидных отелях», куда спортсменов и других лиц, прибывших на Олимпиаду, помещают на карантин, поступали не только от российских, но и от немецких спортсменов. В настоящее время, по словам Дюби, оргкомитет Олимпийских игр и МОК предпринимают все усилия, чтобы ситуация не повторилась.

«Если возникает проблема, то мы связываемся с национальным комитетом, всеми заинтересованными сторонами и стараемся их решать. Мы видим значительные улучшения условий в изоляторах. Мы решаем проблемы, если условия не соответствуют ожиданиям. Мы стараемся сделать все, чтобы причины жалоб были устранены», — пояснил Дюби.

Напомним, на плохие условия проживания в отелях, предназначенных для прохождения карантина, пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова. Схожие претензии возникли и у немецких спортсменов. Атлеты жаловались на плохое питание, отсутствие доступа к тренажёрам и в интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.