Пекин, 6 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. За последние сутки среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 10 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 февраля говорится в заявлении оргкомитета Игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 5 февраля на Олимпиаду в Китай прибыли 305 человек, в числе которых 190 участников состязаний и официальных лиц, а также еще 115 «представителей других заинтересованных сторон».

Также указывается, что среди них было выявлено в общей сложности 10 носителей SARS-CoV-2, из числа которых шесть человек — спортсмены и официальные лица и еще четыре — из числа представителей заинтересованных сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.