Вашингтон, 6 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Дмитрий Саймс, издатель и гендиректор журнала National Interest (NI, США), предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между РФ и Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По его словам, в декабре 2021 г. он побеседовал с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного вторжения РФ просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО … не были удовлетворены. В Москве все собеседники отрицают такую возможность», — пишет он.

При этом Саймс подчеркнул, что в случае агрессии в сторону России она «будет действовать решительно».

Также отмечается, что РФ готовится ответить на «санкции из ада» Запада широким спектром мер, которые будут направлены против западной экономики, лиц, подозреваемых в причастности к враждебной деятельности против РФ.