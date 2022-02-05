Пекин, 6 февраля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. У всех игроков сборной России по хоккею, результаты тестов на коронавирус которых были положительными, не подтвердилось заражение. Все хоккеисты сдали отрицательные тесты на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

Wch2016.com Сборная России по хоккею

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«У нас были сомнительные тесты, но уже пришла информация, что у всех пришли отрицательные», — заявил главный тренер сборной Алексей Жамнов.

Команда ОКР начнет свой путь к финалу с групповой стадии. В группе B российским хоккеистам предстоит сыграть со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Первый матч состоится 9 февраля 2022 года и начнется в 16:40 по московскому времени. Турнир пройдет в период с 9 по 20 февраля.