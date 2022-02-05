Пекин, 6 февраля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Олимпийская сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на зимних Олимпийских Играх, проходящих в этом году в Пекине. Второе и третье место соответственно заняли спортсмены из Италии и Венгрии.

Mil.ru Шорт-трек

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7 февраля состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финалы по шорт-треку среди мужчин и женщин. Финалы начнутся в 15:41 (женщины) и в 15:52 (мужчины) по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная ОКР по биатлону взяла бронзовые медали в смешанной эстафете 4×6 километров. В составе сборной России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.