Москва, , 22:22 — REGNUM Публикация о «вторжении» России на Украину, которую ранее разместило агентство Bloomberg на своем сайте, не поддается никакому объяснению. Об этом 5 февраля заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

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«Это просто безобразие, — сказал дипломат. — Это не поддается никакому объяснению».

По его словам, журналисты, видимо, опубликовали «заготовки, которые … стояли в «стенд-бай», когда нажать надо только на кнопку ‑ и вылетает статья».

Напомним, 5 февраля Bloomberg выпустило на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину. Позже агентство удалило его.