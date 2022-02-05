Москва, 5 февраля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Нападать на Украину Россия не собирается. Об этом 5 февраля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Mil.ru Анатолий Антонов

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»Россия не собирается ни на кого нападать, — сказал посол. — Это невыгодно, это не отвечает нашим интересам».

Антонов добавил, что строить иллюзорные проекты «российской агрессии» — это чепуха.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что перечислять какие-то конкретные санкции против России пока нет смысла.