Москва, 5 февраля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Власти России ожидают введения со стороны Вашингтона новых ограничительных мер. Об этом 5 февраля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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»Санкции [со стороны США] мы ожидаем», — сказал он.

При этом Антонов добавил, что пока трудно сказать, какие санкции против РФ будут.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник министра торговли США по контролю над экспортом Теа Кендлер заявила, что удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий» позволяют США механизмы экспортного контроля.