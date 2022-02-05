Минск, 5 февраля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Воевать с Белоруссией Украина никогда не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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»Украина никогда с нами (с Белоруссией) не будет воевать, — сказал глава государства. — Эта война продлится ну максимум три-четыре дня».

По его словам, на Украине некому «против нас воевать».

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля Александр Лукашенко, обсуждая с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на Украине и в целом на постсоветском пространстве, заявил, что «мы вынуждены укреплять границу с Украиной».