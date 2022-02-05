Пекин, 5 февраля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Сборная Китая по шорт-треку заняла первое место на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине в смешанной эстафете на дистанции 2 000 метров. Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

У Дацзин, Фань Кэсинь, Цюй Чуньюй и Жэнь Цзывэй, показавшие результат 2 минуты 37,348 секунды, завоевали золото Игр.

Отметим, что команде Италии достались серебряные награды, представителям Венгрии — бронзовые.

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинальном забеге.

Как передавало ИА REGNUM, ранее женская сборная России по хоккею проиграла команде США во втором матче Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пекине, завершилась со счетом 0:5.