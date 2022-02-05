Лондон, 5 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 60 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 5 февраля свидетельствуют данные британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 60 578 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 17 749 999.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 259 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 158 243.

Как передавало ИА REGNUM, что днём ранее в стране было выявлено более 84 тыс. случаев заражения коронавирусом.