Пекин, 5 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею во втором матче Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года проиграла команде США. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пекине, завершилась со счетом 0:5.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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В составе победителей голевыми действиями отметились Джесси Комфер, Хилари Найт, Саванна Хэрмон, Грейс Зумвинкли Алекс Карпентер.

Таким образом, женская сборная России по хоккею потерпела первое поражение на текущих соревнованиях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее женская сборная России по хоккею в первом матче ОИ в Пекине одержала победу над сборной Швейцарии. Игра, прошедшая в «Государственном дворце спорта Пекина», завершилась со счетом 5:2.