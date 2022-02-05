Москва, 5 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Воздержаться от риторики, способной спровоцировать эскалацию ситуации на Украине, следует всем сторонам. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя выпущенную по ошибке публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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»Мы (представители ООН) считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — заявил Хак, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Bloomberg выпустил на сайте заголовок о «вторжении» РФ на Украину. Позже представители агентства удалили его.