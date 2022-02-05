Пекин, 5 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. 5 февраля старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав из четырех спортсменом на индивидуальную гонку на Олимпийских играх 2022 года, которые проходят в Пекине (Китай).

Rusbiathlon.ru Александр Логинов

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«В индивидуальной гонке выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков», — цитирует Юрия Каминского издание «РБ Спорт».

Индивидуальная гонка на 20 километров среди мужчин начнется состоится 8 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали на смешанной эстафете 4×6 километров. Первые два места заняли спортсмены из Норвегии и Франции соответственно.