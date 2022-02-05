Пекин, 5 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею в первом матче Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 5:2. Игра прошла в «Государственном дворце спорта Пекина».

Petr Kratochvil Олимпийские игры

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Заброшенными шайбами в составе ОКР отметились Екатерина Добродеева (05:54 Александра Вафина, Валерия Павлова), Полина Болгарева (17:29 Фануза Кадирова; 37:07 Фануза Кадирова; 41:39 Александра Вафина) и Анна Шибанова (30:30 Мария Печникова, Оксана Братищева). Единственный две шайбы сборной Швейцарии забросили Лара Стэлдер (17:16 Лара Кристен, Алина Мюллер) и Алина Мюллер (26:57 Ноэми Рихнер).

Одержав победу и набрав три очка, женская сборная России по хоккею набрала три очка и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы A. Сборная Швейцарии без очков опустилась на последнее место.