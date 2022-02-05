Пекин, 5 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Бронзовые награды сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине — это великое достижение. Такое мнение 5 февраля высказал комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова поют гимн России

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«Гонка просто шик! Великое достижение России. Бронза — потрясающий успех! Биатлонные боги сегодня подарили потрясающую гонку», — приводит его слова «Чемпионат».

Также телеведущий указал, что он очень надеялся на выигранные российской сборной по биатлону медали, и спортсмены сумели их получить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сборная по биатлону стала обладательницей бронзовых наград в смешанной эстафете 4×6 км на Олимпийских играх в Пекине.