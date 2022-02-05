Москва, 5 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 18 032 человека. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего по стране были госпитализированы 18 032 человека с диагнозом COVID-19. Это на 1,3% больше, чем днем ранее.

Выздороветь от COVID-19 смогли 60 507 человек. Это на 3,5% больше, по сравнению с 4 февраля.

Всего по стране было выявлено 177 282 новых случая заражения коронавирусом. Большинство случаев — не тяжелые.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 714 человек.