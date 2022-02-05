Пекин, 5 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. За последние 24 часа среди приехавших на Олимпиаду в Пекин лиц было выявлено 45 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля говорится в заявлении оргкомитета Игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что 4 февраля в столицу Китая на Олимпиаду прибыло 287 человек, в числе которых 138 участников состязаний и официальных лиц, а также еще 149 «представителей других заинтересованных сторон».

Также указывается, что среди них было выявлено в общей сложности 45 носителей SARS-CoV-2, из числа которых 25 человек — спортсмены и официальные лица и еще 20 — из числа представителей заинтересованных сторон.