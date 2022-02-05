Берлин, 5 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Киеву следует придерживаться «более умеренной риторики» при требовании от ФРГ поставок оружия. Об этом говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет 5 февраля Die Welt.

Цвета национального флага ФРГ

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"Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны армии РФ, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес непонятны», — пояснила она и напомнила, что в течение последних лет ФРГ из чувства ответственности и дружбы оказывала Украине «большую помощь».

«В пылу эмоциональной борьбы представителям Украины не стоит путать своих и чужих», — добавила депутат.

Украина хочет, чтобы Германия поставила им военные корабли и современные системы ПРО, но канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок заявили о недопустимости отправки оружия на Украину.

Между тем представитель ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер выступил за «избирательные» поставки оружия Киеву, передает DPA.