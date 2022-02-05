Лас-Вегас, США, 5 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может перенести драфт лиги из Монреаля (Канада) в случае, если до времени его проведения в провинции Квебек не будут введены связанные с пандемией ограничения на посещения массовых мероприятий. Об этом 5 февраля сообщил на пресс-конференции перед началом звездного уик-энда НХЛ в Лас-Вегасе комиссар лиги Гэри Беттмэн.

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«Если ограничения останутся, нам придётся задуматься, не стоит ли организовать драфт не в Монреале, а где-то ещё. Но мы надеемся, что меры безопасности и сама пандемия к этому времени уже не будут так сильно влиять на нашу жизнь», — сказал он.

Также Беттмэн отметил, что собирается провести консультации с ответственным в НХЛ за организацию мероприятий Стивом Майером для того, чтобы понять, какое время должен занять перенос драфта в другое место.

При этом в нынешнем году драфт НХЛ должент состояться в Монреале 7 и 8 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в следующем сезоне несколько матчей регулярного чемпионата лиги будут проведены в Чехии и Финляндии.