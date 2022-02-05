Пекин, 5 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Контрольный матч мужской сборной России по хоккею с командой Латвии перед началом зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине отменен. Об этом 5 февраля сообщили журналистам в пресс-службе российской национальной команды.

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«Матч отменен», — рассказали в пресс-службе.

При это контрольная встреча с участием мужских сборных России и Латвии по хоккею должна была состояться позднее 5 февраля.

Отметим, ранее стало известно, что в составе олимпийской мужской латвийской сборной по хоккею было выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

Напомним, хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пекине начнется 9 января и на стадии группового этапа сборная России сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).