Москва, , 07:51 — REGNUM Анатолий Антонов — посол РФ в США, отвечая на вопрос Newsweek, объяснил цель обвинений Запада в адрес РФ из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину. По его словам, подобные заявления «кощунственны и голословны».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Вашингтон … будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». Однако вышла незадача … никакого нападения нет. Видимо, для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями», — приводятся его слова в аккаунте российского посольства в Facebook.

Он указал, что сообщения западных СМИ о провокациях представляют собой часть информационной войны против РФ. Москва же не собирается ни на кого нападать и надеется на выстраивание добрососедских отношений с украинским народом, добавил он.

Ранее The Washington Post и The New York Times сообщили: по данным разведки США, РФ намеревается выпустить фейковое видео, на котором будут продемонстрированы якобы украинские провокации на территории РФ или против русскоязычного населения на востоке Украины.

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ — заявил, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз: «Ранее похожее озвучивалось. Но так ничего и не выходило».