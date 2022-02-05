Вена, 5 февраля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Закон о введении принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции в Австрии подписан австрийским президентом Александром Ван дер Белленом, 4 февраля сообщило агентство APA.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Ранее указанный законопроект был принят Национальным советом республики (нижняя палата парламента) и согласован Федеральным советом страны (верхняя палата). Закон также должен быть одобрен канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В случае положительного решения документ вступит в силу с момента опубликования.

Закон об принудительной вакцинации в Австрии распространяется на всех непривитых жителей республики, у которых нет освобождения от прививки по медицинским показаниям. Кроме того, требование не затрагивает лиц, переболевших COVID-19 в последние шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Австрии собрали 269 тысяч подписей под петицией против введения принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.