Москва, 26 января, 2004, 18:24 — ИА Регнум. Как сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ, 26 января состоялось первое заседание Комитета ГД по труду и социальной политике.

На заседании были подведены итоги работы Комитета в Госдуме третьего созыва, обозначены основные направления законотворчества на ближайшее время. Председатель Комитета Андрей Исаев сообщил, что на рассмотрении Комитета уже находится 115 законопроектов, а после выступления в палате премьер-министра Михаила Касьянова, заявившего о приоритете реформирования социальной политики для Правительства, очевидно, что вскоре профильных законопроектов у Комитета прибавится. Речь идет о социальном и медицинском страховании, реформировании системы оплаты труда, завершении работы над поправками к Трудовому кодексу.

В состав Комитета по труду и социальной политике, помимо председателя вошли 15 депутатов: Анатолий Бабошкин, Владимир Васильев>, Фарида Гайнуллина, Алексей Гузанов, Олег Еремеев, Анатолий Иванов, Иван Мосякин, Сергей Неверов, Вера Оськина, Валерий Рязанский - фракция "Единая Россия"; Алевтина Апарина, Николай Бенедиктов, Виктор Тюлькин - фракция КПРФ; Олег Шеин - фракция "Родина"; Валентина Савостьянова - независимый депутат.