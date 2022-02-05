Веллингтон, 5 февраля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 243 локальных случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что 165 случаев выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных инфицированных выявили в близлежащих населенных пунктах. При этом еще 26 зараженных пытались въехать в Новую Зеландию — заболевание коронавирусной инфекцией у них подтвердили по прибытию в страну.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них всего один находится в тяжелом состоянии. В связи с ростом заболеваемости в Новой Зеландии ввели «красный» уровень угрозы COVID-19. При нем в стране становится обязательным ношение защитных масок в общественных местах.