Кейптаун, 5 февраля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Активность частного сектора в ЮАР возросла благодаря отступлению волны заболеваемости штаммом «Омикрон». Это привело к росту спроса и стабилизации работы новообразованных компаний. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI), подсчитанный IHS Markit, вырос с 48,4 до 50,9. Индекс составляется на основе опросов о занятости, производстве, ценах и других аспектах бизнеса. Если значение выше 50, это означает рост отрасли. Показатели ниже 50 говорят о снижении ее активности.

«Последние данные PMI свидетельствуют об увеличении уровня спроса в ЮАР в январе, благодаря отступлению волны заболеваемости COVID-19, и люди снова начали тратить», — отметил экономист IHS Markit Дэвид Оуэн.

Все же, по-прежнему остаются нерешенными проблемы с цепочками поставок, поскольку ряд предприятий изо всех сил стараются запастись необходимыми им ресурсами, столкнувшись с резким ростом цен на материалы и транспорт.